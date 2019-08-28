Пострадавшая в Турции девочка из России скончалась в больнице
12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая в августе во время отдыха с семьей в турецком Бодруме пострадала в бассейне, скончалась в больнице. Как отмечает ТАСС, об этом сообщил ее отец Андрис Лейкуцис.
Между тем, в посольстве РФ в Анталье подчеркнули, что девочка умерла в университетской больнице Памуккале. По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца, подчёркивает RT.
Ранее НСН писала, что состояние 12-летней россиянки, которая впала в кому после инцидента в бассейне в Турции, осложнилось лихорадкой. Родители девочки приняли решение отсрочить транспортировку дочери на родину из-за сохраняющейся угрозы для ее жизни. Инцидент произошел в турецком Бодруме 18 августа. Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды. Ребенка смогли достать из воды только вместе с обшивкой бассейна. Девочка была экстренно госпитализирована и находилась в коме. Позже в Турцию для оказания помощи прибыла команда реаниматологов из Санкт- Петербурга, отмечает РИА ФАН.
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