Посольство России проверяет информацию о пострадавших в ДТП во Франции соотечественниках

Российское посольство в Париже ведет проверку сведений о пострадавших в ДТП с автобусом российских гражданах. Об этом в дипломатическом представительстве сообщили РИА Новости.

«Мы проверяем информацию о россиянах, которые могли пострадать в аварии с автобусом», - заявил дипломат.

Ранее французские СМИ сообщили, что в результате ДТП автобуса на трассе А1 в департаменте Сомма 29 человек получили легкие травмы, состояние еще четверых характеризуется как тяжелое. Они госпитализированы.

В числе пассажиров граждане России, Испании, Ирландии и Франции.

