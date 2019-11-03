Посольство России проверяет информацию о пострадавших в ДТП во Франции соотечественниках
Российское посольство в Париже ведет проверку сведений о пострадавших в ДТП с автобусом российских гражданах. Об этом в дипломатическом представительстве сообщили РИА Новости.
«Мы проверяем информацию о россиянах, которые могли пострадать в аварии с автобусом», - заявил дипломат.
Ранее французские СМИ сообщили, что в результате ДТП автобуса на трассе А1 в департаменте Сомма 29 человек получили легкие травмы, состояние еще четверых характеризуется как тяжелое. Они госпитализированы.
В числе пассажиров граждане России, Испании, Ирландии и Франции.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Посольство России проверяет информацию о пострадавших в ДТП во Франции соотечественниках
- Кардиолог опровергла опасность аномального тепла для самочувствия
- Россияне пострадали в ДТП с автобусом во Франции
- На Украине создали ракету против российских кораблей
- Стала известна реакция Пескова на разницу в доходах с Навкой