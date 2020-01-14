Посольство РФ уточняет данные по катастрофе в метро Неаполя
Граждане Россияне, по оперативной информации, не пострадали во время аварии в метро Неаполя, сообщает посольство РФ в Италии. На наземном участке линии столкнулись три поезда. Сотрудники российской дипломатической миссии организовали дополнительную проверку, дабы убедиться, что среди пострадавших нет россиян, передает RT.
Один из трёх столкнувшихся составов шёл без пассажиров. В результате происшествия 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.
По данным итальянских СМИ, в Неаполе временно прекращено движение на одной из трех веток метрополитена. Предварительная причина ЧП – человеческая ошибка.
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