Посольство РФ уточняет данные по катастрофе в метро Неаполя

Граждане Россияне, по оперативной информации, не пострадали во время аварии в метро Неаполя, сообщает посольство РФ в Италии. На наземном участке линии столкнулись три поезда. Сотрудники российской дипломатической миссии организовали дополнительную проверку, дабы убедиться, что среди пострадавших нет россиян, передает RT.

Один из трёх столкнувшихся составов шёл без пассажиров. В результате происшествия 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

По данным итальянских СМИ, в Неаполе временно прекращено движение на одной из трех веток метрополитена. Предварительная причина ЧП – человеческая ошибка.

