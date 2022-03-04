Посольство РФ разбирается с задержанием самолета с россиянами в Канаде

Посольство России в Канаде начало разбирательство по вопросу задержания частного самолета с россиянами на борту в городе Йеллоунайф. Об этом сообщает ТАСС.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов отметил, что в настоящее время ведется работа с местными властями.

Задержание произошло в аэропорту Йеллоунайфа. Глава Минтранса Канады не уточнил число людей на борту, однако отметил, что это связано с санкциями против РФ из-за ее вторжения на Украину.

Ранее 27 февраля Канада закрыла воздушное пространство для полетов российской авиации.









