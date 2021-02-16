Посол РФ в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских бойцов ЧВК Вагнера

Посол России в Банги Владимир Титоренко заявил, что сообщения о гибели россиян в Центральноафриканской Республике являются выдумкой, сообщает РИА Новости.

Комментируя публикацию в местном издании Corbeau News о «казни нескольких российских наемников» и одном заложнике, Титоренко отметил, что данное СМИ является оппозиционным и финансируется из-за рубежа.

«Это фейк. «Корбо-Ньюс»... финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Фостена Арканжа Туадеру президентом ЦАР», - рассказал Титоренко.

По словам дипломата, была инициирована проверка, «никто из инструкторов не был взят заложником и никто из них не был убит»

Титоренко добавил, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, которые несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось на фоне президентских и парламентских выборов, которые прошли в стране в конце прошлого года. В этой связи власти обратились к России с просьбой прислать военных инструкторов для подавления мятежа.

