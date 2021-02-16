Посол РФ в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских бойцов ЧВК Вагнера
Посол России в Банги Владимир Титоренко заявил, что сообщения о гибели россиян в Центральноафриканской Республике являются выдумкой, сообщает РИА Новости.
Комментируя публикацию в местном издании Corbeau News о «казни нескольких российских наемников» и одном заложнике, Титоренко отметил, что данное СМИ является оппозиционным и финансируется из-за рубежа.
«Это фейк. «Корбо-Ньюс»... финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Фостена Арканжа Туадеру президентом ЦАР», - рассказал Титоренко.
По словам дипломата, была инициирована проверка, «никто из инструкторов не был взят заложником и никто из них не был убит»
Титоренко добавил, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, которые несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом.
Повстанческое движение в ЦАР активизировалось на фоне президентских и парламентских выборов, которые прошли в стране в конце прошлого года. В этой связи власти обратились к России с просьбой прислать военных инструкторов для подавления мятежа.
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