Посмертную экспертизу проведут после массового убийства в Патрикееве
Посмертная психиатрическая экспертиза подростка, подозреваемого в расправе над собственной семьёй, назначена в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве в селе Патрикеево Ульяновской области. Об этом сообщает региональный Следственное управление Следственного комитета, передает RT.
По предварительным данным, накануне подросток зарубил топором пятерых родственников, после чего покончил жизнь самоубийством. Его жертвами стали мать, бабушка, дедушка, а также малолетние брат и сестра. В предсмертной записке подросток говори, что «решил уйти из жизни», а родных «решил забрать с собой», чтобы они не переживали из-за его смерти. В школе предполагаемого убийцу характеризуют положительно, он был отличником.
Родственница семьи предполагает, что подросток решился на преступление связи с тем, что его отказывались брать на свадьбу тётки, а заставили сидеть дома с четырехлетними близнецами.
Известно, что два года назад мать юноши страдала алкоголизмом и состояла на учете. Отец с ними не жил.
Доктор психологических наук, доцент СПбГУ, психотравматолог Оксана Защиринская заявила в комментарии РИА ФАН, что эта версия может иметь право на жизнь. По словам специалиста, жуткое преступление могло стать следствием какого-то психоэмоционального напряжения подростка, а ситуация со свадьбой родственницы стала последней каплей в чаше его терпения.
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