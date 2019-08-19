Посмертную экспертизу проведут после массового убийства в Патрикееве

Посмертная психиатрическая экспертиза подростка, подозреваемого в расправе над собственной семьёй, назначена в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве в селе Патрикеево Ульяновской области. Об этом сообщает региональный Следственное управление Следственного комитета, передает RT.

По предварительным данным, накануне подросток зарубил топором пятерых родственников, после чего покончил жизнь самоубийством. Его жертвами стали мать, бабушка, дедушка, а также малолетние брат и сестра. В предсмертной записке подросток говори, что «решил уйти из жизни», а родных «решил забрать с собой», чтобы они не переживали из-за его смерти. В школе предполагаемого убийцу характеризуют положительно, он был отличником.