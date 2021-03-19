После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, один человек погиб при взрыве в девятиэтажном жилом доме в Химках, Дом находится на улице Зеленой, инцидент случился на 8-м этаже.
Причиной взрыва стал бытовой газ.
В квартире обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться двое детей. Обрушился фасад квартиры, в которой произошел взрыв, повреждены балконы на 9-м, 6-м и 7-м этажах. Пожар в двух квартирах после взрыва локализовали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru