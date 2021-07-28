После взрыва на химзаводе в Германии детям запретили играть на лице
Как минимум два человека погибли при взрыве на химическом предприятии Chempark в германском городе Леверкузен, сообщает «Интерфакс».
Еще 331 человек пострадал. Пятеро считаются пропавшими без вести. Мощный взрыв произошел днем 27 июля, за ним последовал пожар.
Над городом виднелись клубы черного дыма. Пожарные тушили огонь около четырех часов.
Городские власти предупредили, что в ближайшие дни детям нельзя играть на улице, пользоваться уличными бассейнами или есть фрукты и овощи со своих задних дворов.
Ранее сообщалось, что химпарк, где произошел взрыв, занимается производством различных химикатов, в том числе продуктов азотирования и хлорирования, ароматических углеводородов.
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