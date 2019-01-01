После взрыва газа в доме в Ростовской области введен режим ЧС

После взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области введен режим ЧС. В пункте временного размещения (ПВР) находятся 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

«В посёлке Чистоозерный введен режим ЧС. В ПВР размещены 13 человек, на месте работают психологи МЧС России. Обстановка уточняется», - сказано в официальном сообщении.