Происшествия

После взрыва газа в доме в Ростовской области введен режим ЧС

12 мая10:04

После взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области введен режим ЧС. В пункте временного размещения (ПВР) находятся 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

«В посёлке Чистоозерный введен режим ЧС. В ПВР размещены 13 человек, на месте работают психологи МЧС России. Обстановка уточняется», - сказано в официальном сообщении.

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Чтобы избежать возможного обрушения, организовано укрепление первого этажа дома. Об этом журналистам заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области примерно в 00:30 (мск). Двое человек погибли, в том числе 9-летняя девочка, еще двое доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала о преимуществах новых газовых счетчиков.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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