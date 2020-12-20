После проверки данные о минировании аэропорта Домодедово оказались ложными
Специалисты экстренных служб и служб безопасности в ходе проверки сообщения о «минировании» аэропорта «Домодедово не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС.
«Проверка аэропорта завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной», - сообщил агентству источник в экстренных службах.
Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Напомним, сообщения о «минировании» аэропортов, школ, больниц, торговых центров, самолетов, вузов массово и целенаправленно начали распространять в ноябре 2019 года. Чаще всего уведомления от неизвестных поступают на электронную почту.
Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал в эфире НСН очередную волну ложных минирований.
«Нужно ликвидировать черный рынок сим-карт в России», — заявил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru