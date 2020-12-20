После проверки данные о минировании аэропорта Домодедово оказались ложными

Специалисты экстренных служб и служб безопасности в ходе проверки сообщения о «минировании» аэропорта «Домодедово не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС.

«Проверка аэропорта завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной», - сообщил агентству источник в экстренных службах.

Аэропорт «Домодедово» проверяют после сообщения о минировании

Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, сообщения о «минировании» аэропортов, школ, больниц, торговых центров, самолетов, вузов массово и целенаправленно начали распространять в ноябре 2019 года. Чаще всего уведомления от неизвестных поступают на электронную почту.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал в эфире НСН очередную волну ложных минирований.

«Нужно ликвидировать черный рынок сим-карт в России», — заявил он.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Угроза ВзрываАэропорт ДомодедовоДомодедово
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