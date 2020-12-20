Аэропорт «Домодедово» проверяют после сообщения о минировании
В московском аэропорту «Домодедово» идет проверка после поступившего сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, здание уже обследуют сотрудники экстренных служб и кинологи.
Аэропорт продолжает штатную работу. Эвакуацию пассажиров не организовывали, поясняет Газета.ru.
Напомним, сообщения о «минировании» аэропортов, школ, больниц, торговых центров, самолетов, вузов массово и целенаправленно начали распространять в ноябре 2019 года. Чаще всего уведомления от неизвестных поступают на электронную почту.
Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал в эфире НСН очередную волну ложных минирований.
«Нужно ликвидировать черный рынок сим-карт в России», — заявил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 948 / сут.
Умерли
50 858+511 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+20 915 / сут.
- Белый дом отказался от публикации материала о причастности России к кибератаке
- Джонсон заявил о возможности распространения нового типа COVID-19 на 70% быстрее
- Аэропорт «Домодедово» проверяют после сообщения о минировании
- Образцы лунного грунта с зонда «Чанъэ-5» передали ученым
- Forbes признал шестилетнюю россиянку одной из самых самых высокооплачиваемых блогеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru