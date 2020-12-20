Аэропорт «Домодедово» проверяют после сообщения о минировании

«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, здание уже обследуют сотрудники экстренных служб и кинологи.

Аэропорт продолжает штатную работу. Эвакуацию пассажиров не организовывали, поясняет Газета.ru.

Напомним, сообщения о «минировании» аэропортов, школ, больниц, торговых центров, самолетов, вузов массово и целенаправленно начали распространять в ноябре 2019 года. Чаще всего уведомления от неизвестных поступают на электронную почту.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал в эфире НСН очередную волну ложных минирований.

«Нужно ликвидировать черный рынок сим-карт в России», — заявил он.

