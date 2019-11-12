После пожара в Истре в доме нашли два тела

Тела двух погибших обнаружен после ликвидации возгорания в подмосковной Истре, сообщает областной главк Следственного комитета. Частный дом сгорел в деревне Талицы, входящей в городской округ.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», оба погибшие – мужчины. Местные жители говорят, что они уже давно злоупотребляли спиртными напитками. По предварительной версии, причиной пожара стал электрический обогреватель, который самопроизвольно загорелся.

По факту происшествия начала доследственная проверка.

