После обысков задержан генерал-лейтенант ФТС

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства о заключении под стражу двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС).

Это начальник управления таможенного дознания ведомства генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В понедельник,23 декабря, стало известно об обысках в структурах ФТС. Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.

