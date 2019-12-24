После обысков задержан генерал-лейтенант ФТС
В Басманный суд Москвы поступили ходатайства о заключении под стражу двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС).
Это начальник управления таможенного дознания ведомства генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
В понедельник,23 декабря, стало известно об обысках в структурах ФТС. Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Упавший Су-57 тестировался на запредельных режимах полёта
- После обысков задержан генерал-лейтенант ФТС
- Историку Соколову продлили срок ареста до апреля
- Россиянина задержали в Крыму по обвинению в госизмене
- Депутат: ЕС осталось только «поддакивать» Украине по поводу Крымского моста