После нападений на полицию на несогласованной акции в Москве возбудили семь уголовных дел

Семь уголовных дел по статье «применение насилия в отношении представителя власти» было возбуждено в Москве после несанкционированной акции 23 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Ранее в московской полиции рассказали, что после незаконной акции к ответственности привлекли 267 человек, 110 из них поучили наказание в виде административного ареста.

Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.