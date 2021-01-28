После нападений на полицию на несогласованной акции в Москве возбудили семь уголовных дел
Семь уголовных дел по статье «применение насилия в отношении представителя власти» было возбуждено в Москве после несанкционированной акции 23 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Ранее в московской полиции рассказали, что после незаконной акции к ответственности привлекли 267 человек, 110 из них поучили наказание в виде административного ареста.
Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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- После нападений на полицию на несогласованной акции в Москве возбудили семь уголовных дел
- После несогласованных акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru