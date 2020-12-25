После массового отравления 117 учеников школы под Иркутском пожаловались на тошноту
Двое учеников госпитализированы после массового отравление в одной из школ города Шелехова. Еще 22 человека обратились за медицинской помощью, а 117 пожаловались на тошноту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
В пресс-службе отметили, что врачи осмотрели часть детей по согласию родителей на дому, у части школьников были взяты мазки на анализы. Также сообщается, что у некоторых учеников диагностирована острая кишечная инфекция.
Ранее правительство Иркутской области сообщило, что взяло под свой контроль инцидент в шелеховской школе №6. Происшествием занимаются сотрудники прокуратуры и следственного комитета.
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