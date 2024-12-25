После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств возбудили после крушения самолета в Казахстане. Об этом заявили в республиканском департаменте полиции на транспорте, пишет Informburo.

Как отметили в ведомстве, правоохранители начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности движения либо эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Позже в правительстве Казахстана заявили о создании правкомиссии по расследованию причины авиакатастрофы.

Ранее летевший из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане. На борту находились 67 пассажиров, а также пять членов экипажа, пишет Ura.ru. После авиакатастрофы 28 человек доставили в больницу.

