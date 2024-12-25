После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств возбудили после крушения самолета в Казахстане. Об этом заявили в республиканском департаменте полиции на транспорте, пишет Informburo.
Как отметили в ведомстве, правоохранители начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности движения либо эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Позже в правительстве Казахстана заявили о создании правкомиссии по расследованию причины авиакатастрофы.
Ранее летевший из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане. На борту находились 67 пассажиров, а также пять членов экипажа, пишет Ura.ru. После авиакатастрофы 28 человек доставили в больницу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракету «Союз-5» отправят на Байконур в октябре 2025 года
- На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался кислородный баллон
- После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело
- «Запрос на естественность»: Врач назвала главные тренды в косметологии на 2025 год
- Число выживших в авиакатастрофе у Актау выросло до 28 человек
- Минцифры хочет создать сервис обработки обезличенных геотреков абонентов сотовой связи
- Росавиация дала комментарий после падения самолета в Актау
- Аэропорт Казани возобновил работу после снятия ограничений
- На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 граждан РФ
- Кадыров: 12 выживших после авиакатастрофы в Актау находятся в тяжелом состоянии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru