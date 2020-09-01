Посла РФ вызвали в МИД Дании из-за данных о нарушении границ Су-27
Посла РФ Владимира Барбина вызвали в МИД Дании из-за данных о нарушении границ российским Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел 28 августа. По данным Минобороны РФ, Су-27 поднялся в небо с целью контроля самолетов-разведчиков других стран и вернулся на аэродром базирования, не нарушив воздушных границ. Тем временем, в Копенгагене утверждают, что границы были нарушены российским истребителем.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод призвал Россию и другие страны соблюдать базовые принципы международного законодательства, пишет агентство.
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