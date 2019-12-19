Посетителя спортклуба в Москве обстреляли неизвестные в масках

Неизвестный злоумышленник выстрелил в человека у спортивного клуба в московском районе Марьино. Telegram-канал «112» сообщает имя пострадавшего - Ренат Сайбулаев, ему 29 лет. Всего в нападении принимали участие несколько человек с масками на лицах. Телеканал «360» публикует видео момента выстрела.

Раненый пострадавший сумел забежать обратно в клуб, в помещении которого потерял сознание. Стрельба происходила при свидетеле. Сайбулав госпитализирован в отделение реанимации. По предварительным данным, пули попали в ногу и в область таза.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.

