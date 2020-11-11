Посетителей «Перекрестка» на юге Москвы эвакуировали из-за задымления
11 ноября 202020:59
Из супермаркета «Перекресток» были эвакуированы посетители из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.
Отмечается, что инцидент произошел в супермаркете на Бакинской улице. Данных о пострадавших нет.
На место происшествия прибыла пожарная бригада, выясняются причины задымления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru