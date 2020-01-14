Посетитель московского кафе устроил стрельбу, отказавшись оплатить счет

Посетитель одного из кафе на юго-востоке Москвы открыл огонь после того, как отказался оплатить свой счет. Об этом сообщает Дни.ру.



Инцидент произошел в заведении возле метро Рязанский проспект. Мужчина поел на 900 рублей, однако после отказался оплатить счет.

В результате конфликта завязалась драка, в ходе которой мужчина достал пистолет и выстрел в пол. Нарушитель порядка попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками кафе. В настоящее время он передан полиции.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



