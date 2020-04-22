Порывистый ветер повалил в Москве более 30 деревьев
Шквалистый ветер в Москве повалил не менее 33 деревьев. Такие данные на 16:00 сообщил заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства Петр Бирюков. К счастью, по его словам, из людей никто не пострадал.
В результате разгула стихии повреждено не менее семи автомобилей. Часть упавших деревьев уже распилены и вывезены на утилизацию, передает «Интерфакс».
Из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы российской столицы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Ранее в столичном регионе был объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
57 999+5 236 / сут.
Умерли
513+57 / сут.
Выздоровели
4 420+547 / сут.
- «Ближе ислам»: Дочь Пескова объяснила свое неприятие к РПЦ
- В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг
- Порывистый ветер повалил в Москве более 30 деревьев
- Путин и Меркель обсудили животрепещущие темы по телефону
- «Пробьёт деньги»: Экс-советник Кучмы объяснил, зачем Зеленскому вице-премьер Саакашвили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru