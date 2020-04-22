Порывистый ветер повалил в Москве более 30 деревьев

Шквалистый ветер в Москве повалил не менее 33 деревьев. Такие данные на 16:00 сообщил заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства Петр Бирюков. К счастью, по его словам, из людей никто не пострадал.

В результате разгула стихии повреждено не менее семи автомобилей. Часть упавших деревьев уже распилены и вывезены на утилизацию, передает «Интерфакс».

Из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы российской столицы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Ранее в столичном регионе был объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

