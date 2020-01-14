Попутчик набросился с ножом на пассажиров поезда в Крыму
Пожилой житель Воронежской области набросился с ножом на попутчиков в плацкартном вагоне поезда в Крыму. Он порезал руку 22-летнему приезжему из Астраханской области и ранил в ногу 18-летнюю крымчанку из Евпатории, информирует Крымское линейное управление МВД на транспорте.
После тревожного сигнала к прибытию поезда на перрон станции Владиславовка в районе Феодосии подоспела следственно-оперативная группа, а также скорая помощь. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, сообщает КИА.
61-летний нападавший передан транспортной полиции. Уже установлено, что момент инцидента он был пьян. Пока агрессивного мужчину задержали на 15 суток. В дальнейшем будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Берлин взялся за примирение ливийцев после провала в Москве
- Кудрин обозначил главные риски для экономики России
- Хафтар решил атаковать Триполи после «бегства» из Москвы
- Иван Голунов признан потерпевшим по делу против экс-полицейских
- Минск отказался выплачивать премии российским нефтяникам по-старому