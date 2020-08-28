Попались на «откатах». Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятках
Правоохранительные органы задержали генерального директора Акционерного общества «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова по подозрению во взяточничестве. Следствие просит отправить их под стражу, сообщает «Интерфакс».
По данным источника агентства, ходатайство о заключении задержанных в следственный изолятор уже поступило в Хамовнический районный суд Москвы.
Согласно картотеке суда, обоим фигурантам дела вменяется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, речь идёт об откатах при заключении подрядных договоров.
По материалам дела, руководители «Мособлэнерго» за общее покровительство получали деньги и иные материальные ценности в эквиваленте 15% размера контрактов.
Речь идёт о системной коррупции, поскольку к работам были допущены исключительно подрядчики, находившиеся под «крышей» Брижаня и Астапова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru