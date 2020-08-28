Попались на «откатах». Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятках

Правоохранительные органы задержали генерального директора Акционерного общества «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова по подозрению во взяточничестве. Следствие просит отправить их под стражу, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, ходатайство о заключении задержанных в следственный изолятор уже поступило в Хамовнический районный суд Москвы.