«Понаехали, блин!» Пассажиры московского метро пресекли новую драку с «мигрантами»

Пассажиры столичного метро заступились за девушку, которую нецензурно обругали молодые «мигранты» из южных республик. Перепалка попала на видео, ролик появился в социальных сетях.

Первым замечание невежливым гостям столицы сделал молодой человек, и те тут же попытались разобраться с вступившимся за девушку. Однако другие пассажиры присоединились к перепалке, возмутившись: «Идиоты, понаехали, блин!»

Горожане не дали вежливому мужчине выйти и «разобраться» с хулиганами на платформе. На станции зачинщиков конфликта уже ожидали полицейские. Однако хулиганы не испугались правоохранителей, продолжив стоять на станции в ожидании своего обидчика, отмечает телеканал «360».

Ранее в московском метро 25-летний Роман Ковалев вступился за девушку, к которой приставали трое уроженцев Дагестана. Однако никто из пассажиров не поддержал молодого человека, и в ходе конфликта тот был избит. Злоумышленники попытались скрыться, но правоохранители оперативно их задержали. Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции, отмечает RT.

