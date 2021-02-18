Помощник полпреда президента в ЦФО совершил самострел в полиции
Помощник полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе прострелил себе руку в одном из отделений полиции в Москве. По предварительным данным, произошло это случайно.
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошёл в помещении полиции на улице Литвина-Седого в Пресненском районе. Александр Громов явился туда с целью продления лицензии на свой травматический пистолет.
В ходе проверки номерных частей пистолета 54-летний генерал-майор случайно нажал на курок и выстрелил себе в правую кисть. По факту происшествия организована проверка. Раненый помощник полпреда обратился за медицинской помощью.
Пост полномочного представителя президента в ЦФО занимает Игорь Щёголев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- МИД РФ: последствия решений ЕСПЧ по Навальному будут катастрофичны
- Песков раскритиковал решение ЕСПЧ по Навальному
- В США расследуют возможное занижение числа жертв COVID-19
- СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска
- Песков назвал Украину недружественным России государством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru