Неизвестный в поезде напал на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

Главный редактора «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов подвергся нападению неизвестного в поезде с маршрутом Москва - Самара. Об этом сообщается в телеграмм-канале издания.

Журналисты «Новой газеты» открыли самостоятельное издание

Муратов отметил в беседе с газетой, что его облили жидкостью, когда он находился в своем купе. По его словам, это масляная краска с ацетоном.

«Глаза ужасно жжет. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», - цитирует его газета.

Главред издания также отметил, что отправление поезда в связи с инцидентом задержали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: телеграмм-канал Новой газеты
ТЕГИ:Дмитрий Муратов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры