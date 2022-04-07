Неизвестный в поезде напал на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

Муратов отметил в беседе с газетой, что его облили жидкостью, когда он находился в своем купе. По его словам, это масляная краска с ацетоном.



«Глаза ужасно жжет. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», - цитирует его газета.



Главред издания также отметил, что отправление поезда в связи с инцидентом задержали.

