Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Сбой в работе мессенджера Telegram зафиксировали пользователи из ряда стран, в том числе России, Украины и Белоруссии, сообщает портал Downdetector.
По данным сайта, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов, первые жалобы поступили 20 апреля около 14:00 по московскому времени.
Основная масса сообщений была связана с невозможностью подключиться к мессенджеру - на это пожаловались 72% пользователей Telegram. Ещё 27% жалоб были связаны с трудностями при отправке сообщений.
Ранее руководство Telegram объявило о намерении добавить в мессенджер прямые продажи товаров и услуг в каналах и группах, сообщают «Известия». Платить за товары и услуги можно будет при помощи сторонних платежных систем.
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