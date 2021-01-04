Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксированы в городах России и мира 4 января 2021 года, сообщает портал мониторинга Downdetector.

Пользователи Telegram стали сообщать о проблемах около 15:00 по московскому времени. Сбои зафиксированы как в крупных городах России, а также в Молдавии, Украине, в странах СНГ. 82% пользователей испытывают проблемы с подключением к сети, а у 18% не отправляются сообщения.

Общее число количество жалоб на работу мессенджера приближается к 10 тысячам.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в 2021 году сервис начнёт монетизироваться благодаря дополнительным платным функциям, при этом текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными.

