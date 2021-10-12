Пользователи сервиса «Авито» заявили о сбоях
Пользователи интернет-доски объявлений «Авито» отметили перебои в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что в 20:14 по московскому времени поступило 1433 жалобы на работу «Авито». Отмечается, что большая часть недовольства (54% от общего числа жалоб) связано с сайтом ресурса. Еще 4% пользователей не могу авторизоваться.
Еще 43% претензии вызваны неполадками при пользовании мобильным приложением.
Масштабный сбой в работе Facebook связан с ошибками программистов и неизбежно приведет к разделению компании, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
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