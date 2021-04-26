Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Сбои в работе онлайн-видеохостинга YouTube зафиксированы 26 апреля по всему миру, сообщает портал Downdetector.
Сервис, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, получил наибольшее количество жалоб от пользователей из России, США, Германии, Великобритании и Японии.
Основная масса проблем была связана с работа сайта YouTube (80%). Ещё 13% пользователей пожаловались на медленное воспроизведение видео, а 6% граждан не смогли войти в свой аккаунт.
В настоящее время Google восстановил работу YouTube.
Ранее в России рухнули сайты Кремля, агентства ТАСС и компании РЖД, сообщает Ura.ru. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая включительно.
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