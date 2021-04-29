Пользователи пожаловались на сбои в работе «Билайна»

Пользователи массово пожаловались на сбои в работе сотового оператора «Билайна», сообщает портал Downdetector.

По данным сайта, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов, первые жалобы поступили около 13:34 по московскому времени из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Основная масса проблем связана с мобильной связью, на что пожаловались 49% пользователей. 42% жалоб связаны с мобильным интернетом, ещё 8% - с беспроводной связью.

В пресс-службе «Билайна» заявили, что техническая служба работает над устранением неисправностей.

Ранее в России ввели единый телефонный номер 122 для вызова врача при заболевании коронавирусом, сообщает RT. Российские операторы сотовой связи сделали звонки на данный номер бесплатными.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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