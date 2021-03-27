Пользователи Instagram жалуются на сбой в работе

Социальная сеть Instagram плохо работает в США и ряде других стран. Об этом сообщает специализированный сервис Downdetector.

Большая часть пользователей отмечают сбои при просмотрах новостной ленты, это составляет 71% от общего числа жалоб. Кроме того, 15% пользователей испытывают сложности со входом в свой аккаунт, еще 12% не могут даже зайти на сайт Instagram.

Сбои задели также Великобританию, Канаду и Германию. Жители России отмечают незначительное число ошибок при пользовании соцсетью.

