Пользователи Instagram жалуются на сбой в работе
Социальная сеть Instagram плохо работает в США и ряде других стран. Об этом сообщает специализированный сервис Downdetector.
Большая часть пользователей отмечают сбои при просмотрах новостной ленты, это составляет 71% от общего числа жалоб. Кроме того, 15% пользователей испытывают сложности со входом в свой аккаунт, еще 12% не могут даже зайти на сайт Instagram.
Сбои задели также Великобританию, Канаду и Германию. Жители России отмечают незначительное число ошибок при пользовании соцсетью.
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