Полмиллиона обещано за сведения об убийце девочек в Ярославской области
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о вознаграждении в размере полумиллиона рублей за сведения, которые будут способствовать поимке подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. Об этом глава региона написал в соцсетях.
Миронов назвал случившееся «страшным преступлением», и призвал найти и наказать виновных, передает «Свободная пресса».
Тела убитых малолетних сестёр обнаружила их мать во вторник, 15 сентября, когда вернулась домой после суточного дежурства в больнице. По данным следствия перед смертью девочки были изнасилованы.
Подозреваемым объявлен 41-летний сожитель их матери, рецидивист Виталий Молчанов. Он освободился из мест лишения свободы только в конце прошлого года после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в Главное следственное управление СК.
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