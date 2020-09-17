Полмиллиона обещано за сведения об убийце девочек в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о вознаграждении в размере полумиллиона рублей за сведения, которые будут способствовать поимке подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. Об этом глава региона написал в соцсетях.

Миронов назвал случившееся «страшным преступлением», и призвал найти и наказать виновных, передает «Свободная пресса».

Тела убитых малолетних сестёр обнаружила их мать во вторник, 15 сентября, когда вернулась домой после суточного дежурства в больнице. По данным следствия перед смертью девочки были изнасилованы.

Подозреваемым объявлен 41-летний сожитель их матери, рецидивист Виталий Молчанов. Он освободился из мест лишения свободы только в конце прошлого года после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в Главное следственное управление СК.

