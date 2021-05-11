Полиция задержала предполагаемого пособника стрелков в Казани
11 мая 202111:19
Полицейские задержали предполагаемого пособника нападавших на школу в Казани Рамиля Мухамедшина, сообщает Life. Ему 41 год.
Ранее стало известно о стрельбе в казанской гимназии №175. В результате нападения погибли 11 человек, большинство из них —дети. Еще 16 госпитализированы. Одного из стрелков задержали, другой был ликвидирован силовиками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru