Полиция задержала предполагаемого пособника стрелков в Казани

Полицейские задержали предполагаемого пособника нападавших на школу в Казани Рамиля Мухамедшина, сообщает Life. Ему 41 год.

Ранее стало известно о стрельбе в казанской гимназии №175. В результате нападения погибли 11 человек, большинство из них —дети. Еще 16 госпитализированы. Одного из стрелков задержали, другой был ликвидирован силовиками.

