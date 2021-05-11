Полиция задержала предполагаемого пособника стрелков в Казани

Полицейские задержали предполагаемого пособника нападавших на школу в Казани Рамиля Мухамедшина, сообщает Life. Ему 41 год.

Ранее стало известно о стрельбе в казанской гимназии №175. В результате нападения погибли 11 человек, большинство из них —дети. Еще 16 госпитализированы. Одного из стрелков задержали, другой был ликвидирован силовиками.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаСтрельбаКазань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры