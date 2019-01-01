Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

12 июля21:37

Сотрудники полиции задержали 25-летнего москвича, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в СМИ сообщалось о том, в гостинице было найдено тело со следами удушения.

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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Криминал