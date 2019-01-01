Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Кремль против инициативы прекратить уничтожение санкционных товаров За три года уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных товаров За уничтожение санкционных продуктов - всего 15% россиян Тимофей Баженов: давить еду бульдозером – не по-христиански