Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в московской школе
Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в школе на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Инцидент произошёл на территории школы Ярославского района на Палехской улице, 10. По данным ведомства, ученица 10-го класса рассказала своему отцу о конфликте со знакомыми молодыми людьми. После этого мужчина решил разобраться с предполагаемыми обидчиками дочери и в ходе беседы с ними один раз выстрелил из пистолета вверх.
В полиции уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в посёлке Вохтога Вологодской области неизвестный открыл стрельбу, в результате один человек погиб, ещё один пострадал, сообщает Ura.ru.
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