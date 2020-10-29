Полиция задержала мужчину, планировавшего нападение в церкви недалеко от Парижа
Французская полиция задержала мужчину, планировавшего устроить нападение «как в Ницце» в церкви неподалёку от Парижа.
Как сообщает Le Parisien, в четверг днём полиция города Сартрувилля в центральном регионе Франции задержала неизвестного, предположительно вооружённого ножом. Кроме того, издание сообщило, что отец злоумышленника предупредил полицию о возможном нападении, уточнив, что его сын хотел «поступить так же, как в Ницце».
Полицейские обыскали машину задержанного и самого мужчину, однако не обнаружили взрывчатки или оружия. Несколько дней мужчина пробудет под наблюдением полиции.
Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс рассказала об инциденте в своём Twitter, призвав усилить безопасность французских церквей накануне Дня всех святых.
A #Sartrouville (Yvelines) un homme vient d’être interpellé près d’une église dans laquelle il voulait « faire comme à Nice ». Le mimétisme terroriste menace notre pays en cette veille de fête de la Toussaint, j’appelle à renforcer la sécurité des églises! https://t.co/WCewkwfj2p— Valérie Pécresse (@vpecresse) October 29, 2020
Ранее в четверг в церкви во французской Ницце террорист убил трёх человек. Кроме того, в Авиньоне полицейскими при попытке нападения был застрелен вооружённый мужчина. Также в четверг полиция Лиона задержала мужчину с ножом. Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в сатирическом журнале Charlie Hebdo.
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