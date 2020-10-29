Полиция задержала мужчину, планировавшего нападение в церкви недалеко от Парижа

Французская полиция задержала мужчину, планировавшего устроить нападение «как в Ницце» в церкви неподалёку от Парижа.

Как сообщает Le Parisien, в четверг днём полиция города Сартрувилля в центральном регионе Франции задержала неизвестного, предположительно вооружённого ножом. Кроме того, издание сообщило, что отец злоумышленника предупредил полицию о возможном нападении, уточнив, что его сын хотел «поступить так же, как в Ницце».

Полицейские обыскали машину задержанного и самого мужчину, однако не обнаружили взрывчатки или оружия. Несколько дней мужчина пробудет под наблюдением полиции.

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс рассказала об инциденте в своём Twitter, призвав усилить безопасность французских церквей накануне Дня всех святых.