Полиция задержала мужчину, планировавшего нападение в церкви недалеко от Парижа

Французская полиция задержала мужчину, планировавшего устроить нападение «как в Ницце» в церкви неподалёку от Парижа.

Как сообщает Le Parisien, в четверг днём полиция города Сартрувилля в центральном регионе Франции задержала неизвестного, предположительно вооружённого ножом. Кроме того, издание сообщило, что отец злоумышленника предупредил полицию о возможном нападении, уточнив, что его сын хотел «поступить так же, как в Ницце».

Полицейские обыскали машину задержанного и самого мужчину, однако не обнаружили взрывчатки или оружия. Несколько дней мужчина пробудет под наблюдением полиции.

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс рассказала об инциденте в своём Twitter, призвав усилить безопасность французских церквей накануне Дня всех святых.

Ранее в четверг в церкви во французской Ницце террорист убил трёх человек. Кроме того, в Авиньоне полицейскими при попытке нападения был застрелен вооружённый мужчина. Также в четверг полиция Лиона задержала мужчину с ножом. Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в сатирическом журнале Charlie Hebdo.

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ФОТО: pixabay.com
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