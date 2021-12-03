Полиция задержала 11 участников драки дворников в центре Москвы
Столичная полиция задержала 11 дворников, участвовавших в драке во дворе на улице Машкова в центре Москвы, все они — мигранты из Киргизии и Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент с работниками коммунальных служб произошел накануне. Бригада работников ЖКХ убирала снег во дворе, в это же время другая группа коммунальщиков очищала от снега крышу дома. Конфликт разгорелся из-за падения снега, сброшенного с крыши, на очищенную часть двора.
По словам собеседника ТАСС, правоохранители задержали семь уроженцев Киргизии и четырех уроженцев Узбекистана.
«В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Начата доследственная проверка», — отметил источник.
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