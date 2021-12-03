Полиция задержала 11 участников драки дворников в центре Москвы

Инцидент с работниками коммунальных служб произошел накануне. Бригада работников ЖКХ убирала снег во дворе, в это же время другая группа коммунальщиков очищала от снега крышу дома. Конфликт разгорелся из-за падения снега, сброшенного с крыши, на очищенную часть двора.

По словам собеседника ТАСС, правоохранители задержали семь уроженцев Киргизии и четырех уроженцев Узбекистана.

«В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Начата доследственная проверка», — отметил источник.

