Участников митинга у французского посольства в Москве начали задерживать

Сотрудники полиции начали оттеснять участников протестной акции, которая проходит у посольства Франции в Москве, передаёт агентство ТАСС.



У здания французского диппредставительства находились несколько десятков мусульман, которые выступили с критикой высказываний президента республики Эмманюэля Макрона об исламе и свободе слова. Полицейские просят собравшихся разойтись, некоторых участников митинга заводят в автозаки.



Утром 29 октября на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы напал вооружённый ножём мужчина, погибли три человека. В этот же день полиция в Авиньоне при попытке нападения застрелила вооруженного мужчину, а в Лионе стражи порядка задержали мужчину с ножом, которого также подозревают в подготовке нападения.

Всплеск насилия во Франции зафиксирован после теракта в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября террорист обезглавил школьного учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Макрон заявил, что власти страны будут активно бороться против сторонников «радикальной идеологии».

