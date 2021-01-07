Полиция США обнаружила бомбы в штаб-квартирах обеих партий в Капитолии

Начальник департамента полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что на территории Капитолия был обнаружен автомобиль, в холодильнике которого находились бутылки с зажигательной смесью, сообщает пресс-служба полиции округа Колумбия.

По словам Конти, также были обезврежены две самодельные бомбы, которые полицейские обнаружили в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий.

Кроме того, стражи порядка задержали в Вашингтоне 52 человека, 47 из которых подозреваются в нарушении комендантского часа, введённого мэром Мюриэл Боузер.

Такжу Конти добавил, что в связи с беспорядками и штурмом Капитолия травмы или ранения получили 14 сотрудников полиции.

Ранее Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает RT. Действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса выборщиков против 306 голосов у Байдена.

