Полиция подтвердила гибель пяти челоек при стрельбе в Норвегии

Полиция норвежского города Конгсберг подтвердила гибель пятерых человек из-за стрельбы из лука. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди раненых, по данным полиции, два человека.

Стрелявший мужчина задержан. Мотивы его преступления пока неизвестны. Ранее в полиции сообщили, что рассматривают версию теракта как одну из возможных версий произошедшего.



