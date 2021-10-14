Полиция подтвердила гибель пяти челоек при стрельбе в Норвегии
14 октября 202100:59
Полиция норвежского города Конгсберг подтвердила гибель пятерых человек из-за стрельбы из лука. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди раненых, по данным полиции, два человека.
Стрелявший мужчина задержан. Мотивы его преступления пока неизвестны. Ранее в полиции сообщили, что рассматривают версию теракта как одну из возможных версий произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru