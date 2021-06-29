Полиция подтвердила, что дело Баданина и Жолобовой касается фильма на телеканале «Дождь»

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило, что уголовное дело, возбужденное в отношении главреда издания «Проект» Романа Баданина и журналистки издания Марии Жолобовой, связано с фильмом телеканала «Дождь», сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что уголовное дело по статье «клевета» было возбуждено по заявлению гражданина, который указал, что показанный в эфире телеканала фильм «содержит заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство».

В полиции добавили, что обыски у Баданина и Жолобовой проводились «с целью получения сведений, имеющих доказательственное значение».

Обыски у Баданина и Жолобовой прошли 29 июня. Выяснилось, что дело о клевете было возбуждено ещё в 2017 году из-за фильма про бизнесмена Илью Трабера, которого авторы называли «так называемым королем бандитского Петербурга».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не усматривает мотив мести в действиях правоохранительных органов, сообщает RT. По его словам, в Кремле не знают сути претензий к журналистам «Проекта».

