Полиция опровергла информацию о захвате заложников в школе Казани
Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о захвате в школе в Казани. Как отмечает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу МВД по Республике Татарстан, эти данные не соответствует действительности.
Источник отмечает, что ранее сегодня в казанской школе был задержан юноша, который зашел в кабинет русского языка и, сев за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож. При этом он не выдвигал никаких требований.
Отмечается, что у задержанного школьника случилась истерика, он был доставлен в отдел полиции. В настоящий момент с ним работают психологи.
Как напоминает Свободная пресса, инцидент произошел 13 мая в гимназии N7. Ранее многочисленные СМИ сообщали, что подросток ворвался в класс с муляжом пистолета и попытался взять в заложники находившихся там учеников и педагога.
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