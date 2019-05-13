Полиция опровергла информацию о захвате заложников в школе Казани

Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о захвате в школе в Казани. Как отмечает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу МВД по Республике Татарстан, эти данные не соответствует действительности.

Источник отмечает, что ранее сегодня в казанской школе был задержан юноша, который зашел в кабинет русского языка и, сев за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож. При этом он не выдвигал никаких требований.