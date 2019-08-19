Полиция оправдала таксиста в смертельном ДТП с автобусом в Перми

Полиция не считает водителя такси виновником в смертельной аварии пассажирского автобуса в Перми. В МВД Прикамья рассматривают таксиста только в качестве свидетеля, сообщает «ФедералПресс». Так в министерстве прокомментировали появившуюся информация, что ДТП мог спровоцировать автомобиль такси.

Как уточнили в МВД, таксист видел, как автобс врезался в здание и одним из первых пришёл на помощь пассажирам. Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором такси за несколько секунд до ДТП обгоняет автобус, после чего он врезается в стену. Авария произошла в субботу, 17 августа. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина, пострадали 35 человека, в том числе 9 детей.

Как передает Ura.ru, пострадавшие и семья погибшей получат денежную компенсацию от муниципалитета. В мэрии Перми уточнили, что размер выплат будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью. Родственники жертвы ДТП получат полмиллиона рублей, пострадавшие – от 150 до 300 тысяч рублей. Компенсация положена и по договору страхования перевозки в общественном транспорте.

