Полиция обнаружила автомобиль с самодельными бомбами около Капитолия

Коффман признался, что в его автомобиле были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Полицейские смогли найти в салоне также куски ткани и запалы. Следователи считают, что сочетание всех компонентов при взаимодействии привет к воздействию, которое оказывает напалм.

70-летнего Лонни Лероя Коффмана, которому принадлежит пикап, обвиняют в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и нарушении правил ношения пистолета.

Во время утверждения голосов выборщиков на совместном заседании Конгресса США в Капитолий ворвались сторонники Трампа. Пятеро человек, включая сотрудника полиции, погибли. Позже стало известно, что неизвестные заложили бомбы в кабинетах конгрессменов от Республиканской и Демократической партии. Также взрывное устройство было обнаружено в одном из холодильников.

