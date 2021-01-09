Полиция обнаружила автомобиль с самодельными бомбами около Капитолия

Полиция Вашингтона рядом с Капитолием в день беспорядков нашла пикап. В машине обнаружили 11 самодельных взрывных устройств, штурмовую винтовку М4, пистолет и снаряженные магазины к ним. Владельца автомобиля задержали, передает телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.

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Коффман признался, что в его автомобиле были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Полицейские смогли найти в салоне также куски ткани и запалы. Следователи считают, что сочетание всех компонентов при взаимодействии привет к воздействию, которое оказывает напалм.

70-летнего Лонни Лероя Коффмана, которому принадлежит пикап, обвиняют в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и нарушении правил ношения пистолета.

Во время утверждения голосов выборщиков на совместном заседании Конгресса США в Капитолий ворвались сторонники Трампа. Пятеро человек, включая сотрудника полиции, погибли. Позже стало известно, что неизвестные заложили бомбы в кабинетах конгрессменов от Республиканской и Демократической партии. Также взрывное устройство было обнаружено в одном из холодильников.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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