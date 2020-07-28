Полиция Москвы разыскивает неизвестных, выстреливших в мужчину из пистолета

Московская полиция разыскивает неизвестных, выстреливших из травматического пистолета в мужчину во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел около 20 вечера на Боровском шоссе. Между мужчиной и разыскиваемыми произошел конфликт, в ходе которого они применили оружие. Предположительно, стрельба была произведена из травматического пистолета.

Стрелявшие с места происшествия скрылись. Состояние пострадавшего мужчины не уточняется.

