Полиция Москвы разыскивает неизвестных, выстреливших в мужчину из пистолета

Московская полиция разыскивает неизвестных, выстреливших из травматического пистолета в мужчину во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел около 20 вечера на Боровском шоссе. Между мужчиной и разыскиваемыми произошел конфликт, в ходе которого они применили оружие. Предположительно, стрельба была произведена из травматического пистолета.

Стрелявшие с места происшествия скрылись. Состояние пострадавшего мужчины не уточняется.

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ФОТО: depositphotos.com
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