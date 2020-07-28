Полиция Москвы разыскивает неизвестных, выстреливших в мужчину из пистолета
28 июля 202021:46
Московская полиция разыскивает неизвестных, выстреливших из травматического пистолета в мужчину во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, инцидент произошел около 20 вечера на Боровском шоссе. Между мужчиной и разыскиваемыми произошел конфликт, в ходе которого они применили оружие. Предположительно, стрельба была произведена из травматического пистолета.
Стрелявшие с места происшествия скрылись. Состояние пострадавшего мужчины не уточняется.
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28 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru