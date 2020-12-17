СМИ: Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Поклонской
Полиция Москвы начала проверку из-за угроз депутату Госдумы Наталье Поклонской, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Депутат ранее написала заявление, в котором сообщила, что в ее сторону поступают угрозы причинения тяжкого физического вреда. В разговоре со СМИ она добавила, что ее преследователями могут быть участники запрещенной в России украинской организации «Правый сектор».
Поклонская уточнила, что злоумышленники занимаются незаконным сбором информации о ее частной жизни и распрострастраняют ее в интернете.
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