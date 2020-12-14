Полиция Москвы арестовала отца десятилетней девочки-«наркокурьера»

Правоохранители задержали жителя Москвы, который для сбыта наркотиков использовал свою десятилетнюю дочь, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В ведомстве рассказали, что в подъезде одного из домов на Шипиловской улице у несовершеннолетней москвички было обнаружено и изъято 76 свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование 10 свертков массой 1,04 грамма, показало наличие наркотического средства - метадона. Остальное изъятое направлено на экспертизу.

Полицейские установили, что 10-летняя девочка действовала по указанию своего 47-летнего отца, который был задержан. Ребёнка поместили в одно из столичных медицинских учреждений.

Также стражи порядка у одного из московских ресторанов задержали ещё одного подозреваемого, 42-летнего приезжего мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли девять свертков, в которых было более 2,5 грамм метадона.

Было возбуждено несколько несколько уголовных дел, в том числе в отношении отца девочки по статье «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Подозреваемые арестованы.

