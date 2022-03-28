Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна

Нацгвардия Мексики опровергла информацию о произошедшей стрельбе в аэропорту Канкуна, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что в аэропорту Канкуна, предположительно, произошла стрельба, в результате чего десятки пассажиров в панике покинули здание.

По данным агентства, в воздушной гавани произошло падение рекламных конструкций, что вызвало похожие на стрельбу звуки.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МексикаАэропорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры