Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна

Нацгвардия Мексики опровергла информацию о произошедшей стрельбе в аэропорту Канкуна, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что в аэропорту Канкуна, предположительно, произошла стрельба, в результате чего десятки пассажиров в панике покинули здание.

По данным агентства, в воздушной гавани произошло падение рекламных конструкций, что вызвало похожие на стрельбу звуки.





