Полиция Капитолия в США пресекла попытку проникнуть на его территорию

Полиция Капитолия заявила о задержании 22-летнего мужчины, который пытался попасть на закрытую территорию Конгресса США. Об этом полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Попытка попасть на огороженную территорию Капитолия была зафиксирована поздно вечером в воскресенье. Отмечается, что подозреваемого зовут Марк Бошамп, он приехал из штата Вирджиния. Ему вменяется в вину "незаконное проникновение".