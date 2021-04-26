Полиция Капитолия в США пресекла попытку проникнуть на его территорию

Полиция Капитолия заявила о задержании 22-летнего мужчины, который пытался попасть на закрытую территорию Конгресса США. Об этом полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Попытка попасть на огороженную территорию Капитолия была зафиксирована поздно вечером в воскресенье. Отмечается, что подозреваемого зовут Марк Бошамп, он приехал из штата Вирджиния. Ему вменяется в вину "незаконное проникновение".

По данным правоохранителей, мужчина прибыл в столицу США на автомобиле, который обнаружили у мемориала Авраама Линкольна. По местным законам в этом месте нельзя парковать автотранспорт. В полиции также заявили о начале расследования данного инцидента.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Конгресс СШАСША
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